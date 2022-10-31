Москва, 31 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Ослабление валютного контроля в России может внести вклад в дедолларизацию международных расчетов и импортозамещение. Об этом заявили эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, передеёт 31 октября РБК.

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По мнению старшего научного сотрудника НИФИ Всеволода Черкасова, список валютных операций с обязательством по репатриации выручки может быть еще больше сокращен — главным образом за счет сферы импорта.

«Продолжение либерализации способно внести вклад в увеличение доли международных расчетов без использования валют третьих стран (доллара США, евро)», — считает Черкасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России во втором квартале 2022 года выросла доля импортной продукции в оптовом товарообороте.

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