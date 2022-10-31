Омск, 31 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Омске правоохранители задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство подростка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

Сигнал об инциденте поступил в полицию из больницы, куда поступил 16-летний потерпевший с огнестрельным ранением груди. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность стрелявшего.

По предварительным данным, ночью 30 октября во дворе одного из домов между потерпевшим и подозреваемым произошёл словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина зашёл в дом, вернулся с обрезом ружья и выстрелил в оппонента.

В ходе обыска в квартире фигуранта найден незарегистрированный обрез ружья ТОЗ-8, патроны, а также арбалет со стрелами. Уголовное дело возбуждено по статьям «покушение на убийство», а также «незаконное приобретение и изготовление оружия».