31 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:10 — REGNUM Церемония вступления школьников в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Севастополе 29 октября. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж.

Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Значки юнармейцев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кадеты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. Александр Полегенько © ИА REGNUM

Родные и близкие будущих юнармейцев Александр Полегенько © ИА REGNUM

На плацу Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова более 500 юношей и девушек — севастопольских школьников — принесли клятву юнармейца.

На плацу Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова выстроились более 500 юношей и девушек Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Родные и близкие юнармейцев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оркестр Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник Нахимову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.

Вынос флага России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вынос знамени Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Клятва юнармейца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов, начальник Черноморского ВВМУ им. П. С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, директор департамента образования и науки города Севастополя Лариса Сулима, ветераны и представители общественных организаций.

Вручение памятных значков юнармейцам Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вручение памятных значков юнармейцам Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вручение памятных значков юнармейцам Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вручение памятных значков юнармейцам Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фото на память Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония вступления школьников в ряды Юнармии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Значок юнармейца Александр Полегенько © ИА REGNUM