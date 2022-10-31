Александр Полегенько,
31 октября 2022, 19:10 — REGNUM Церемония вступления школьников в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Севастополе 29 октября. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж.
Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Значки юнармейцев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кадеты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Родные и близкие будущих юнармейцев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На плацу Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова более 500 юношей и девушек — севастопольских школьников — принесли клятву юнармейца.
На плацу Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова выстроились более 500 юношей и девушек
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Родные и близкие юнармейцев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оркестр
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник Нахимову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вступление новых членов в Юнармию приурочили к 81-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.
Вынос флага России
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вынос знамени Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Клятва юнармейца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В мероприятии приняли участие заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов, начальник Черноморского ВВМУ им. П. С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, директор департамента образования и науки города Севастополя Лариса Сулима, ветераны и представители общественных организаций.
Вручение памятных значков юнармейцам
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вручение памятных значков юнармейцам
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вручение памятных значков юнармейцам
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вручение памятных значков юнармейцам
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фото на память
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Значок юнармейца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония вступления школьников в ряды Юнармии
Александр Полегенько © ИА REGNUM