Кабул, , 10:41 — REGNUM В МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали слухами опубликованные новости о скорой встрече представителей движения с американской стороной.

Как сообщает региональное отделение информационного агентства Tasnim, МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что заявления о скорой встрече в Катаре муллы Абдул Гани Барадара, заместителя премьер-министра по экономическим вопросам, с Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности, и Дэвидом Коэном, заместителем директора ЦРУ— слухи.

В заявлении говорится, что люди должны воздерживаться от произвольных, безосновательных и ложных сообщений.

Ранее лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар заявил, что Америка и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали новую серию переговоров в Катаре.

Хекматиар заявил, что США стремятся к соглашению с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и хотят провести двусторонние переговоры и заключить новый договор, подобный предыдущему соглашению в Дохе.

Хекматиар еще раз подверг критике соглашение в Дохе и уточнил: переговоры были построены таким образом, что в них участвовала только одна группа афганцев, и если опять все остальные группировки и партии останутся за бортом, заставит их встать на путь противостояние будущему режиму. Афганистан столкнется с ситуацией, в которой он находится сейчас — господство одной группы и оппозиция других.