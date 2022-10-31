Мелитополь, 31 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Запорожье может быть поражена подстанция около ДнепроГЭС, сообщил 31 октября лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Днепрогэс, 1930-е

Он рассказал, что по предварительной информации в Запорожье произошло попадание в подстанцию около ДнепроГЭС. В подтверждение своих слов он опубликовал видеозапись, сделанную водителем одного из автомобилей, проезжавших мимо подстанции. На кадрах небо заволокло плотным слоем чёрного дыма.

Ранее о поражении энергообъекта в оккупированном Киевом городе Запорожье сообщил военкор Котенок.