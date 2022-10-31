София, , 10:37 — REGNUM Хотя Болгария и Венгрия являются единственными странами НАТО и ЕС, которые официально отказываются отправлять военную помощь Киеву, как выяснилось, Болгария стала одним из крупнейших косвенных поставщиков вооружений в б. УССР, продав рекордное количество оружия с начала СВО, как сообщает портал EURACTIV 31 октября.

Флаг Болгарии sapviktor

По оценкам экспертов, на сегодняшний день Болгария через посредников поставила б. УССР оружия и боеприпасов на сумму не менее 1 млрд евро.

Болгарский оружейный бизнес всегда хорошо зарабатывал на конфликтах в тех регионах, где традиционно использовались советские системы вооружений. Оружейные предприятия страны производят боеприпасы для советского оружия и другую продукцию на его основе, которая в большинстве случаев отличается высоким качеством и имеет более высокие цены на международных рынках.

Опросы показывают, что почти 30% болгар напрямую поддерживают Россию в конфликте, а половина имеет сильные пророссийские настроения. Более того, около 70% населения считают, что поставка оружия напрямую втянет Болгарию в конфликт.

Но при этом крупные оружейные заводы получают выгоду от 100-процентного роста продаж.

В настоящее время болгарские производители и дилеры продают продукцию в основном в Польше и Румынии, откуда оружие затем реэкспортируется в б. УССР.

Бывший исполнительный директор государственной компании Kintex, через которую проходит экспорт оружия из страны, Александр Михайлов подтвердил EURACTIV рекордный рост болгарского экспорта в 2022 году.

По словам Михайлова, с начала СВО и до сегодняшнего дня сумма разрешений на экспорт оружия составила более 2 млрд евро, тогда как в предыдущие годы региональных конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене она достигала 1,1-1,3 млрд евро.

«Таким образом, на данный момент у нас есть 100-процентный рост по сравнению с пиковыми годами для бизнеса. Этот год может закончиться ростом продаж на 150% или даже 200% по сравнению с самыми удачными годами для военно-промышленного комплекса, а это приносит серьезный доход в болгарскую экономику и государственный бюджет в кризисные времена», — сказал Михайлов.

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