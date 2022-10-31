Иркутск, , 10:36 — REGNUM Несмотря на готовящееся повышение с 1 декабря, тарифы на электроэнергию в Иркутской области, как и раньше, останутся рекордно низкими — 1,41-1,42 рубля за кВт/ч, сообщает 31 октября телеграм-канал OkoloBaikala.

Ранее публиковалась информация, что Иркутская область дифференцирует тарифы на электроэнергию для населения в рамках новой методики ФАС.

Сретенск Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Однако, первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Приангарья Константин Зайцев рассказал, что у методик по дифференциации тарифов на электроэнергию рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области со второго полугодия 2022 года для городского населения тариф составил 1,30 руб./кВтч, для сельского — 0,91 руб./кВтч. Из-за самой низкой стоимости электроэнергии Приангарье является центром нелегального майнинга в России.

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