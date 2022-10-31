Ярославль, 31 октября 2022, 10:43 — REGNUM В Ярославле расширят Леонтьевское кладбище и возведут новый мемориал. Об этом рассказал заммэра города по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.
Вопрос поднял настоятель храма святителя Леонтия отец Сергий на личном приёме губернатора. Он попросил передать земельный участок на кладбище приходу, чтобы возвести там мемориал всех святых.
Городские власти планируют поддержать проект епархии. Не уточняется, о расширении какого кладбища идёт речь — Леонтьевского или Воинского мемориального. Стоит отметить, что на месте уже начались работы по расчистке участка.
Читайте ранее в этом сюжете: Жители деревни под Ярославлем выступили против нового городского кладбища