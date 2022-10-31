Ярославль, 31 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Ярославле расширят Леонтьевское кладбище и возведут новый мемориал. Об этом рассказал заммэра города по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

city-yaroslavl.ru Эскиз мемориала у Леонтьевской церкви в Ярославле

Вопрос поднял настоятель храма святителя Леонтия отец Сергий на личном приёме губернатора. Он попросил передать земельный участок на кладбище приходу, чтобы возвести там мемориал всех святых.

«Речь идёт о земельном участке, который находится между действующим Леонтьевским кладбищем и Воинским мемориальным кладбищем. Это закрытая, свободная территория от застройки и использования. Изначально её рассматривали как резерв для увеличения площади кладбища. Инициатива епархии предполагает установку мемориального комплекса всех святых, согласно их проекту необходимо занять всю территорию участка. В процессе обсуждения мы нашли вариант, чтобы два проекта совместить. Предполагается создать мемориал как входную группу и далее увеличить площадь кладбища», — рассказал Вячеслав Гаврилов.

Городские власти планируют поддержать проект епархии. Не уточняется, о расширении какого кладбища идёт речь — Леонтьевского или Воинского мемориального. Стоит отметить, что на месте уже начались работы по расчистке участка.