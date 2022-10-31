Уфа, 31 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства за девять месяцев 2022 года в Башкирии составил 103,1%. Об этом 31 октября сообщил глава республикиРадий Хабиров на совещании правительства республики в центре управления Башкирией.

Kurganobl.ru Промышленное производство

Он сообщил, что это выше среднероссийского уровня.

«Хорошие цифры в условиях сложного санкционного давления», — сообщил глава региона.

Он поблагодарил руководителей всех предприятий Башкирии.

«Посмотрим, как закончим год. Динамика хорошая, нам нельзя останавливаться ни при каких обстоятельствах», — заявил Хабиров.

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