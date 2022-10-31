Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Четыре земельных участка на юге Санкт-Петербурга единым лотом повторно выставили на торги и, на этот раз, по сниженной цене — 1,46 млрд рублей, сообщили 31 октября в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Земельные участки выставлены на торги auction-house.ru

Земельные участки общей площадью 258 га в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области планируется продать под строительство технопарка.

«В Петербурге наблюдается очевидный дефицит качественных технопарков, способных удовлетворить растущий запрос как на готовые к использованию современные производственно-складские объекты, так и на подготовленные участки для строительства проектов под конкретного заказчика», — заметила заместитель руководителя Департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Добавим, что участки расположены в районе с хорошей транспортной доступностью: в 3 км — ж/д станция «Александровская», в 10 км — развязка КАД, в 12 км — аэропорт «Пулково». В непосредственной близости проходит Киевское шоссе. Ближайшее окружение представлено преимущественно жилой застройкой, рядом поселок Малое Карлино и одноименное СНТ. По соседству от участков ведется активная многоэтажная жилая застройка.

«К новым торгам стоимость лота снижена, новая начальная цена — 1,46 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 ноября», — добавили в пресс-службе, указав, что торги пройдут на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online.

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