Красноярск, , 10:48 — REGNUM В Красноярском крае ко Дню народного единства пройдут две исторические реконструкции, которые посвящены подвигу сибиряков-красноярцев — участников Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Реконструкция Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

В пятницу, 4 ноября, гостям мероприятия предложат полевую кухню, будут работать выставки ретро техники и оружия, а также для самых юных гостей будет развёрнут автогородок. Также состоится митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас». По площади пройдут парадные расчеты реконструкторов, проедет техника времен Великой Отечественной войны — мотоциклы, легковые бронеавтомобили, противотанковая пушка, бронетранспортеры, а также современная боевая техника.

Кроме того, в селе Еловое Емельяновского района состоится историческая реконструкция Второй Ржевско-Сычёвской наступательной операции (операция «Марс»). События 80-летней давности будут воссозданы при участии ведущих представителей силовых ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле вечером 27 октября в парке Мира открыли стелу «Город трудовой доблести».

Читайте также: В Ярославле открыли стелу «Город трудовой доблести»