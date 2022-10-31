Черновцы, Украина, 31 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Черновицкой области нанесён удар по Новоднестровской ГЭС. Об этом 31 октября сообщил в телеграм-канале военкор Котенок.

Взрыв

По его словам, нанесён ракетный удар по Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области. Официального подтверждения информации и подробностей пока нет.

Ранее жители Одесской области сняли на видео полёт ракет, кадры выложены в социальных сетях.

Утром 31 октября на территории бывш. УССР прогремели взрывы. Без света и воды остался Киев, в Харькове не работает метрополитен.