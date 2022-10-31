Томск, , 10:31 — REGNUM В Томской области завершено расследование уголовного дела о сексуальном насилии над малолетней девочкой. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Суд

По данным следствия, 52-летний обвиняемый совершил действия сексуального характера против ребёнка вечером в августе.

«Благодаря действиям небезразличных граждан, которые увидели, как мужчина уводит ребенка в сторону гаражей, и задержали его, было предотвращено наступление тяжких последствий для малолетней девочки», — добавили в управлении.

После задержания мужчина признал свою вину и был заключён под стражу. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Томска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске был задержан местный житель по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Читайте также: Жителя Томска задержали за изнасилование несовершеннолетней