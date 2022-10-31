Экспорт автомобилей из Южной Кореи в третьем квартале вырос на 27%
Сеул, 31 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В третьем квартале 2022 года экспорт легковых автомобилей из Южной Кореи вырос на 26,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.
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Автомобили
Согласно опубликованным данным, с июля по сентябрь южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок 590 тыс. автомобилей на сумму $12,6 млрд. В стоимостном выражении экспорт вырос на 30,1%.
Экспорт в США вырос на 58%, в Канаду — на 35,6%, в Австралию — на 34,1%.
В стоимостном выражении экспорт «зеленых» автомобилей вырос на 42,3%, до 4 млрд.
Импорт за аналогичный период вырос на 17,7%, достигнув $3,5 млрд.