Сретенск, Забайкальский край, , 10:29 — REGNUM В Забайкалье так и не решены проблемы с проектом реконструкции площади «Сретенск. Место встречи», который вошёл в число победителей IV Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно». В 2021 году контракт с подрядчиком, выполнявшим работы, был расторгнут из-за срывов сроков реализации. Подробности 31 октября сообщает пресс-служба правительства региона по итогам оперативного совещания.

Сретенск Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Самый проблемный объект — это «Сретенск. Место встречи». Сегодня в очередной раз туда выехали специалисты министерства с привлечением представителей прокуратуры, которые должны дать оценку. Напомню, что по первому контракту на 30,2 миллиона рублей техническая готовность составляет 65%, кассовое исполнение только в виде аванса. До 30 ноября продлён контракт на основании допсоглашения. Что касается вторых средств из федерального бюджета на 27,3 миллиона, город, несмотря на предложения других вариантов, повторно разместил контракт, сегодня последний срок приёма заявок», — пояснил заместитель председателя правительства региона по вопросам ЖКХ Алексей Сергейкин.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкальского края 21 июля известила о завершении расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при благоустройстве площади в Нерчинске. Его фигурантом стал индивидуальный предприниматель из Иркутска и его доверенное лицо: они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

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