Париж, , 10:27 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поздравила избранного президента Бразилии Луиса Инасио да Силва в своем аккаунте в Twitter.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

«Своим голосованием бразильский народ подтвердил силу демократии. Поздравляем избранного президента Лулу», — написала глава МИД Франции в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции поздравил Луиса Инасио да Силва, избрание которого «открывает новую страницу в истории Бразилии».

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