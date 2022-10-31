Париж, 31 октября 2022, 10:27 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поздравила избранного президента Бразилии Луиса Инасио да Силва в своем аккаунте в Twitter.
«Своим голосованием бразильский народ подтвердил силу демократии. Поздравляем избранного президента Лулу», — написала глава МИД Франции в своем аккаунте в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции поздравил Луиса Инасио да Силва, избрание которого «открывает новую страницу в истории Бразилии».
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