Уфа, , 10:28 — REGNUM Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследия) Олег Полстовалов покинет свой пост и перейдет на работу в Москву. Об этом 31 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Назначение Orenburg-gov.ru

«Олегу Владимировичу поступило предложение поработать в столице нашей страны. Мы договорились, что он вернется, безусловно, к нам», — подчеркнул глава Башкирии.

Хабиров сообщил, что подписал указ о награждении Полстовалова орденом Салавата Юлаева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что назначен представитель Башкирии в конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

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