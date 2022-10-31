Пекин, , 10:27 — REGNUM США должны прекратить сдерживать Китай и не создавать препятствий для отношений двух стран. Об этом 31 октября заявил в глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Ван И Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики

«США должны прекратить сдерживать и оказывать давление на Китай, не следует создавать новых препятствий для отношений двух стран», — приводятся слова Ван И на сайте китайского МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ван И и Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили отношения между Китаем и США, а также российскую спецоперацию на территории б. УССР.

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