Клинцы, Брянская область, , 10:26 — REGNUM Мемориальный комплекс Герою России, командиру танковой роты, старшему лейтенанту Дамиру Шаймарданову открыли 29 октября в Клинцах Брянской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мемориальный комплекс в Клинцах http://www.bryanskobl.ru

Уроженец Йошкар-Олы Дамир Шаймарданов в 2020 году окончил Казанское высшее военное командное Краснознаменное училище. За разумную инициативу, усердие и старание, проявленные в ходе совместного стратегического учения «Запад — 2021» в январе 2022 года был назначен на должность командира танковой роты.

В составе своего подразделения старший лейтенант принимал участие в специальной военной операции с 24 февраля. Последний бой принял 30 апреля вблизи села Долгенькое. Танк Дамира Шаймарданова получил множественные повреждения и потерял основное орудие, а сам командир был ранен и контужен. Его в бессознательном состоянии извлекли из боевой машины, но при попытке эвакуации транспорт подорвался на противотанковой мине. От полученных ранений 23-летний офицер погиб.

Перед именем Героя в воинской части теперь горит вечный огонь.