Казань, 31 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Татарии выполнили задание Минобороны России по частичной мобилизации граждан. Об этом 31 октября заявил глава республики Рустам Минниханов.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

«Задача по дополнительному укомплектованию войск резервистами в количестве 300 тыс. выполнена. Нашей республикой доведенное Министерством обороны задание по мобилизации граждан также выполнено», — сказал Минниханов.

Глава РТ отметил, что в республике призывная комиссия по мобилизации совместно с главами городов и районов провела очень большую работу.

«Сегодня одна из основных наших задач — это забота о семьях — о семьях военнослужащих и граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Особого внимания требуют семьи погибших военнослужащих», — заключил глава Татарии.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии для поддержки мобилизованных и их семей введены: единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка мобилизованного бойца, бесплатные путевки в детские лагеря, бесплатное горячее питание для школьников и студентов ссузов, семьи освобождены от оплаты за воспитанников в детских садах.

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