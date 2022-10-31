Ереван, , 10:25 — REGNUM Движение «Сопротивление» проведёт в Ереване 5 ноября митинг в защиту требований Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента страны от оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян parliament.am

«Наш долг и обязательство — прислушаться к голосу Арцаха. Как армянин, как гражданин Республики Армения, как достойный человек, встать на защиту Арцаха и Армении», — написал Сагателян.

Он отреагировал на заявление парламента Нагорного Карабаха, в котором говорится, что Арцах «никогда не был и не будет в составе независимого Азербайджана». Во время принятия данного заявления 30 октября в Степанакерте на митинг в поддержку независимости Карабаха собрались 40 тыс. человек.

Напомним, 31 октября в Сочи пройдут переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Посредником на встрече выступит российский лидер Владимир Путин.

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