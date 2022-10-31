Чебоксары, 31 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Чувашии организацией похорон народного художника РСФСР, почётного гражданина республики Ревеля Федорова займётся правительственная комиссия. Соответствующие средства выделят из республиканского бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 31 октября на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

https://culture.cap.ru Ревель Федоров

Перед обсуждением основных вопросов руководитель республики отметил, что ушёл из жизни «один из выдающихся наших земляков» Ревель Федоров.

«Несомненно, он был очень заслуженным и очень уважаемым человеком. По моему поручению сформирована правительственная комиссия по организации похорон и проводов. Прошу провести все мероприятия совместно с родственниками организованно и со всеми почестями», — сказал Олег Николаев, поручив минфину предусмотреть в бюджет «соответствующие средства».

Прощание состоится 1 ноября в Чебоксарах во Дворце культуры имени Якова Ухсая.

Почётный гражданин Чуваши, народный художник РСФСР Ревель Фёдорович Федоров скончался 30 октября, ему было 92 года. Он долгое время возглавлял региональное отделение Союза художников Чувашии, являлся членом президиума Российской академии художеств. Награждён золотой медалью Российской академии художеств (2002), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2009).

В своих произведениях Ревель Федоров опирался не только на народное искусство, но и продолжал традиции собственно изобразительного искусства чувашских мастеров. Его работы хранятся в музеях Чувашии, России, стран Европы и Америки.