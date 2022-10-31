Москва, 31 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 20-го на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 31 октября сообщается на сайте организации.

Дарья Драй ИА REGNUM
Екатерина Александрова

Александрова поднялась на 19-е место, опередив соотечественницу Людмилу Самсонову, которая опустилась на 20-ю строчку.

Дарья Касаткина осталась на восьмом месте, Вероника Кудерметова сохранила за собой девятую строчку.

Анастасия Потапова поднялась с 44-го на 43-е место, Анна Калинская — с 63-го на 62-е, Анна Блинкова — с 81-го на 80-е, Варвара Грачёва — с 94-го на 93-е.

Рейтинг WTA от 31 октября:

  1. Ига Свёнтек (Польша) — 10 335 очков;

  2. Онс Жабер (Тунис) — 4 555;

  3. Джессика Пегула (США) — 4 316;

  4. Коко Гауфф (США) — 3 271;

  5. Мария Саккари (Греция) — 3 121;

  6. Каролин Гарсия (Франция) — 3 000;

  7. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2 970;

  8. Дарья Касаткина (Россия) — 2 935;

  9. Вероника Кудерметова (Россия) — 2 795;

  10. Симона Халеп (Румыния) — 2 661.