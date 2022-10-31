Теннисистка Александрова поднялась на 19-е место в рейтинге WTA
Москва, 31 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 20-го на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 31 октября сообщается на сайте организации.
Александрова поднялась на 19-е место, опередив соотечественницу Людмилу Самсонову, которая опустилась на 20-ю строчку.
Дарья Касаткина осталась на восьмом месте, Вероника Кудерметова сохранила за собой девятую строчку.
Анастасия Потапова поднялась с 44-го на 43-е место, Анна Калинская — с 63-го на 62-е, Анна Блинкова — с 81-го на 80-е, Варвара Грачёва — с 94-го на 93-е.
Рейтинг WTA от 31 октября:
Ига Свёнтек (Польша) — 10 335 очков;
Онс Жабер (Тунис) — 4 555;
Джессика Пегула (США) — 4 316;
Коко Гауфф (США) — 3 271;
Мария Саккари (Греция) — 3 121;
Каролин Гарсия (Франция) — 3 000;
Арина Соболенко (Белоруссия) — 2 970;
Дарья Касаткина (Россия) — 2 935;
Вероника Кудерметова (Россия) — 2 795;
Симона Халеп (Румыния) — 2 661.