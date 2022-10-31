Кабул, , 10:23 — REGNUM Местные источники сообщают, что в больнице скончался прокурор бывшего правительства, получивший ранение в результате взрыва магнитной мины. Согласно источникам, его звали Ага Гуль Ахмади, он был ранен несколько дней назад в результате взрыва мины в его машине в 17-м районе Кабула.

Ахмади был уроженцем села Харавиуезда Хендж провинции Панджшер, а при предыдущем правительстве работал в генеральной прокуратуре.

Источники добавляют, что до этого Ахмади был арестован и заключен в тюрьму талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на семь дней по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Пока не ясно, кто заложил мину в машину бывшего прокурора.

Хотя ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент, наблюдатели обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в многочисленных убийствах силовиков предыдущего правительства.