История вопроса

Президент России Владимир Путин провел 2 июля 2020 года заседание оргкомитета "Победа", где были представлены доклады об итогах экспертизы заявок для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести».



В режиме видеоконференции участники обсудили города - кандидаты. Заявки поступили от 28 населенных пунктов, Владимир Путин согласился с идеей составить список из 20 городов России. В это число попали Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Магниторгорск, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи и Иваново.



Звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

1 марта 2020 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон об учреждении почетного звания.