Новосибирск, 31 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Новосибирске торжественный митинг, посвященный открытию стелы «Город трудовой доблести», состоится 3 ноября. Об этом 31 октября сообщил мэр города Анатолий Локоть.

t. me/alokot Стела «Новосибирск — город трудовой доблести»

«С утра на площади Калинина проконтролировал ход работ по монтажу стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести», — написал Локоть в своём телеграм-канале. — Реализация проекта вышла на финишную прямую: завершается благоустройство прилегающей территории, установлены мультимедийные панели — завтра состоится их тестовое включение. Закончим все работы в срок».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Новосибирску присвоено звание «Город трудовой доблести».

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