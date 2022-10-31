Москва, 31 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Соглашения России и Турции по торговле в национальных валютах нужно исполнить. Это будущее мировой торговли. Об этом в интервью турецкой газете Dünya заявил Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

PublicDomainPictures Турецкая лира

Посол выразил уверенность, что торговля в нацвалютах не может, а должна быть реализована. И в Турции, и в России есть те, кто делает это очень успешною.

«Если валюты третьих стран являются препятствием для двусторонней коммерческой деятельности, это означает, что нам нужно подумать о работе с другими средствами», — пояснил Ерхов.

Как сообщало ИА REGNUM, страны СНГ предпринимают усилия для того, что производить расчёты в национальных валютах, заявлял президент России Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин рассказал о переходе расчётов внутри СНГ на нацвалюты