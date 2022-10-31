Омск, 31 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Омске вынесен приговор 45-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве человека и хищении средств со счёта жертвы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Омского областного суда.

Damien Thorne Нож в крови

По данным следствия, 30 января 2021 года пьяный подсудимый жестоко избил знакомого инвалида 2 группы, в результате чего тот скончался на месте.

«С целью сокрытия преступления подсудимый при содействии третьих лиц расчленил труп и спрятал в расположенной неподалеку лесополосе», — добавили в суде.

Затем, в феврале и марте того же года он похитил начисленную пенсию убитого. Свою вину подсудимый не признал. Тем не менее, суд посчитал вину мужчины доказанной, приговорив его к 15 годам колонии особого режима.

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