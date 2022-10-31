Грозный, 31 октября 2022, 10:21 — REGNUM В Чечне с 1 декабря планируется повышение тарифов на слуги ЖКХ. Население и приравненные к нему категории потребителей будут платить на 9% больше, чем ранее, сообщили в минфине региона. Однако такой существенный рост может привести к социальной напряженности и проблемам для предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса, считают в ведомстве.
По вопросу формирования тарифной политики состоялось совещание в минфине ЧР, в ходе которого было предложено пересмотреть тарифы на следующий год.
Напомним, в соответствии с изменением тарифной политики, с 1 декабря 2022 года средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за услуги ЖКХ в Чечне составит 9% вместо 6,5%.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Чечни объяснили причину самого высокого роста тарифов на услуги ЖКХ