Грозный, 31 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Чечне с 1 декабря планируется повышение тарифов на слуги ЖКХ. Население и приравненные к нему категории потребителей будут платить на 9% больше, чем ранее, сообщили в минфине региона. Однако такой существенный рост может привести к социальной напряженности и проблемам для предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса, считают в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

По вопросу формирования тарифной политики состоялось совещание в минфине ЧР, в ходе которого было предложено пересмотреть тарифы на следующий год.

«Рассматривая пути решения данной ситуации, участники совещания посчитали целесообразным рассмотреть возможность пересмотра тарифов на очередной год во избежание роста социальной напряженности, снижения экономической активности среднего и малого предпринимательства, а также инвестиционной привлекательности региона», — приводит слова представителя минфина ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, в соответствии с изменением тарифной политики, с 1 декабря 2022 года средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за услуги ЖКХ в Чечне составит 9% вместо 6,5%.