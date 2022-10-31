Мелитополь, 31 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Подстанция в районе плотины Днепровской ГЭС в городе Запорожье, временно оккупированном боевиками ВСУ, согласно предварительной информации, была поражена в результате взрывов. Видеозаписи с места происшествия 31 октября выкладывают очевидцы на своих страницах в соцсетях и в телеграм-каналах.

Anatoliy Volkov Днепровская ГЭС

На выложенных в интернет кадрах виден густой чёрный дым, который поднимается над подстанцией в районе плотины Днепровской ГЭС.

Также киевские СМИ сообщают, что в результате ударов часть железнодорожных веток на захваченной режимом Киева территории б. УССР была обесточена и из-за этого для перевозок используются тепловозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шесть ракетных ударов со стороны ВСУ по Херсонской области было зафиксировано за выходные.