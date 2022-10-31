Москва, 31 октября 2022, 10:19 — REGNUM Удостоенный звания Героя России подполковник Роман Черемухин рассказал о действиях своего подразделения в ходе специальной военной операции.
«Моё подразделение заняло плацдарм, удерживало его в течение нескольких дней», — рассказал Черемухин.
По словам подполковника, он испытывает чувство гордости за свой личный состав, который выполняет вместе с ним поставленные задачи с доблестью, честью и мужеством.
Как сообщало ИА REGNUM, подполковнику Роману Черемухину присвоено звание Герой России.