Москва, 31 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Удостоенный звания Героя России подполковник Роман Черемухин рассказал о действиях своего подразделения в ходе специальной военной операции.

duma.gov.ru Звезда Героя России

«Моё подразделение заняло плацдарм, удерживало его в течение нескольких дней», — рассказал Черемухин.

По словам подполковника, он испытывает чувство гордости за свой личный состав, который выполняет вместе с ним поставленные задачи с доблестью, честью и мужеством.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковнику Роману Черемухину присвоено звание Герой России.