Челябинск, , 10:17 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных ранее на подключение социальных объектов к интернету. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Уголовное дело

Дело расследует главное следственное управление СКР. Средства были выделены Министерством цифрового развития РФ.

Государственный контракт в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации был заключён в 2019 году. А в 2021-м, по данным следствия, руководители двух фирм и иные лица вступили в сговор с целью хищения денег. Размер ущерба составил 41,4 млн рублей.