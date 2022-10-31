Париж, 31 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. На следующий день после давки, унесшей жизни 153 человек в Сеуле, жительница Франции, находившаяся в отпуске в Южной Корее и присутствовавшая в районе, где произошла трагедия, рассказала о случившимся на BFM TV.

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С друзьями и дочками, младшей из которых 9 лет, жительница Франции отправилась на Хэллоуин в этот, по общему мнению, «праздничный» район Сеула.

«Как только мы подъехали к станции метро, ​​я такого еще не видела. Там было очень много людей. Выходить пришлось почти 40 минут. Но люди были спокойны», — рассказала жительница Франции.

Пообедав на ступеньках, француженка и ее близкие решили вернуться домой.

«Мы не могли двигаться вперед. В то время мне было страшно. К счастью, поскольку мы находились в нижней части переулка, нам удавалось оказаться на дороге с машинами. Мы спустились как можно быстрее и поехали на метро», — поделилась своими эмоциями жительница Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, до 26 человек увеличилось общее количество граждан других стран, погибших в результате давки во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле.

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