Херсон, 31 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Шесть ракетных ударов со стороны ВСУ по Херсонской области зафиксировано за выходные, 29 и 30 октября, сообщили в службе ГО и ЧС по региону.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

Так, зафиксировано два удара по Антоновскому мосту, ещё два — по барже под Антоновском мостом, дважды нацисты ударили по Белозерке. Известно об одном пострадавшем.

По данным спасательного ведомства, за выходные в Херсонской области зарегистрировано пять возгораний техногенного характера. В результате ракетного удара горела трава на участке заброшенного дома, автомобиль и дополнительное хозяйственное строение.

Между тем, уточнили в службе ГО и ЧС, спасатели продолжают оказывать помощь при перемещении жителей региона на безопасные территории.