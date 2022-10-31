Анкара, 31 октября 2022, 10:15 — REGNUM Западные страны пытаются заставить Турцию присоединиться к санкциям против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Алексей Ерхов.
По его словам, об этом говорят письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция сохраняет свою политическую независимость, не присоединившись к антироссийским санкциям Запада.
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