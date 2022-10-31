Анкара, , 10:15 — REGNUM Западные страны пытаются заставить Турцию присоединиться к санкциям против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Алексей Ерхов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям», — сказал он в интервью турецкой газете Dünya.

По его словам, об этом говорят письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров.

«Россия не одобряет такие действия, никому не нравятся такие методы», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция сохраняет свою политическую независимость, не присоединившись к антироссийским санкциям Запада.

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