Якутск, 31 октября 2022, 10:14 — REGNUM Продолжает функционировать паромная переправа между Якутском и Нижним Бестяхом. Её работу продлили ещё на три дня благодаря тёплой погоде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в оперативном штабе региона.
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На переправе работают шесть паромов, 2 ноября их останется четыре. Суда отходят в направлении другого берега по мере наполняемости.
Через реку Лену также можно переправится с помощью судов на воздушной подушке, с 31 октября билет на них стоит 1500 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее завершение работы паромной переправы переносили с 27 на 31 октября. Несколько дней назад через Лену курсировали одиннадцать паромов.