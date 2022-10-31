Якутск, , 10:14 — REGNUM Продолжает функционировать паромная переправа между Якутском и Нижним Бестяхом. Её работу продлили ещё на три дня благодаря тёплой погоде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в оперативном штабе региона.

Паром Пресс-служба губернатора ЯНАО

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На переправе работают шесть паромов, 2 ноября их останется четыре. Суда отходят в направлении другого берега по мере наполняемости.

«Работу продлили из-за того, что дорогу до Техтюра еще не подморозило. Также в пути до Якутска еще находятся народно-хозяйственные грузы и грузовые машины», — пояснил директор «Паромов Якутии» Николай Ефимов.

Через реку Лену также можно переправится с помощью судов на воздушной подушке, с 31 октября билет на них стоит 1500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее завершение работы паромной переправы переносили с 27 на 31 октября. Несколько дней назад через Лену курсировали одиннадцать паромов.