Пекин, 31 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Добыча сырой нефти в Китае сохраняла устойчивый рост за первые девять месяцев года, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Добыча составила суммарно 153,75 млн тонн в период с января по сентябрь, что на 3% больше в годовом исчислении, сообщает Национальной бюро статистики КНР. Только в сентябре добыча сырой нефти составила 16,81 млн тонн, что на 1,4% больше в годовом исчислении и на 0,2% ниже, чем в августе.

В сентябре Китай обработал суммарно 56,81 млн тонн сырой нефти, что на 1,9% больше в годовом исчислении, сообщили в бюро.