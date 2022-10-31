Новочеркасск, Ростовская область, , 10:13 — REGNUM Из Ростовской области в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа казаков-добровольцев, прибывших из различных регионов России. Бойцы пополнят ряды сводной казачьей бригады «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

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Благословил бойцов на ратную службу настоятель Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора, духовник войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» протоиерей Георгий Сморкалов. Добровольцы перед отправкой в Донбасс прошли этап боевого слаживания на полигонах Южного военного округа.

«Дорогие казаки-братья, вы стали на защиту России, на защиту её будущего, на защиту семей и памяти ваших дедов и прадедов. Память хотят стереть, поменять её. Этого мы никогда не допустим. Знайте: мы гордимся вами, верим в вас и всех вас ждём домой», — обратился к добровольцам донской губернатор Василий Голубев.

Добровольцам бригады «Дон» передана ещё одна бронированная автомашина, необходимая техника, обмундирование, экипировка, продукты питания, медикаменты, форма.

Кадеты Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса передали бойцам письма с пожеланиями здоровья, успехов и победы.