Самара, 31 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, пройдет в Самаре. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

МАММ/МДФ Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади

Сообщается, что в Самарской области в честь военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве проводятся специальные патриотические мероприятия.

Так, 6 ноября в 16:00 на площади Куйбышева начнется генеральная репетиция прохождения парадных расчетов с участием делегаций из субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что в этот день в 14:00 часов в историческом парке «Россия. Моя история» откроется выставка «Запасная столица».

7 ноября в 12:00 в городе Самаре состоится Парад Памяти.

«В этот день мы особенно гордимся боевыми и трудовыми подвигами наших дедов и прадедов, героями, которые и сегодня находятся на защите мира», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в параде примут участие разные поколения героев — защитников Отечества.

Также 7 ноября в 10:00 часов на здании Дома офицеров Самарского гарнизона им. Ворошилова будут открыты памятные доски командующему военным парадом 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве генералу армии, первому командующему третьей Ударной армией, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, М. А. Пуркаеву и дирижеру военного оркестра парада 7 ноября 1941 года, генерал-майору, инспектору военных оркестров Рабоче-крестьянской Красной армии, педагогу, композитору, автору множества военных маршей С. А. Чернецкому.

В 11:50 на пл. Куйбышева пройдет возложение цветов к памятному знаку «Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».

В 13:30 начнут свою работу выставочные, исторические, тематические и музейные площадки, выставки военно-исторической техники образца 1941 года, музей артефактов СВО и полевая кухня.

Граждане также смогут подписать открытки для воинов — участников специальной военной операции на территории б. УССР.

8 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Шостаковича состоится историко-просветительский окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества «История для будущего. Информационный фронт».