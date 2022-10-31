Якутск, 31 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. По итогам 9 месяцев 2022 года недропользователи Якутии добыли 60,4 тонны серебра, что на 27,9% больше прошлогоднего показателя. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

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Общий объём добычи серебра увеличен за счёт работы на территории Якутии двух крупных предприятий — АО «Прогноз» и ООО «ГеоПроМайнинг Верхне-Менкече».

По словам главы Якутии Айсена Николаева, прошлый год в регионе стал рекордным по добыче угля, газа, золота, серебра и нефти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объёмы золотодобычи выросли в Якутии по итогам девяти месяцев 2022 года. Рост составил 3,1%.

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