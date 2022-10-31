Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии большое количество безработных, но в то же время в гостинично-ресторанной сфере не хватает рабочих рук. Об этом сообщил председатель Ассоциации ресторанов Грузии Шота Бурджанадзе на «Общественном телевидении».

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Мы не видим людей, которые хотели бы работать. Это проблема. В каждой сфере сегодня требуются люди», — заявил Бурджанадзе.

Он отметил, что на предприятиях уже не требуют квалификации от сотрудников, а просто ищут рабочую силу, но люди не хотят работать. По словам эксперта, эта проблема не только в гостинично-ресторанной сфере, бизнес в целом столкнулся с тем, что при высоком уровне безработицы не хватает работников.

Напомним, по итогам второго квартала текущего года уровень безработицы в Грузии составил 18,1%. Пособия по бедности, по данным на июль, получали более 664 тыс. человек.

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