Кабул, , 10:11 — REGNUM Местные источники в провинции Бадахшан (Афганистан) сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили нескольких студенток, которые устроили мирную акцию протеста в Бадахшанском университете.

Несколько студенток выступили с протестом 30 октября, после того, как официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пустили их в университет.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили этим студенткам войти в здание университета, потому что на них не было паранджи, и они были одеты в одежду ярких цветов, пишет «8 Собх».

Источники добавляют, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовала еще одну группу девушек из общежития Бадахшанского университета, которые скандировали лозунг «Смерть талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)!» на улицах «Нового города» в Файзабаде.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже перебросили дополнительные силы на подходы к университету и женскому общежитию, чтобы помешать студенткам попасть в университет.

Недавно протесты студенток в Герате, Балхе, Кабуле и Бамиане также были подавлены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ряд студенток были арестованы и подвергнуты избиению.