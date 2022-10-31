Пекин, 31 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Выработка электроэнергии в Китае выросла на 2,2% в годовом исчислении до 6,3 трлн кВт/ч за первые три квартала года, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

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Только в сентябре генерация в стране достигла 683 млрд кВт/ч, согласно данным Национального бюро статистики КНР. В частности, выработка термальной энергии выросла на 6,1% в годовом исчислении в прошлом месяце, в то время как выработка энергии ветра выросла на 25,8% в годовом исчислении.

За этот период выработка солнечной энергии взлетела на 18,9% относительно того же периода прошлого года, что на восемь процентных пунктов больше относительно августа. Тем не менее, выработка гидроэнергии обрушилось на 30% в сентябрк в годовом исчислении, в то время как выработка ядерной энергии упало на 2,7% относительно предыдущего года.