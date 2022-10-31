Москва, , 10:09 — REGNUM Будущее криптовалют в России — выступать одним из многочисленных видов активов финансового рынка в узком сегменте так называемых незначительных и экзотических валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Шаталова.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«Жители РФ в подавляющем большинстве не доверяют криптовалютам, — констатировала она. — Криптовалюты позиционируются для широких слоев населения как вид денег (даже судя по самому названию «криптовалюты»), однако они представляют собой не деньги, а своеобразный финансовый актив. Однако население России не воспринимает криптовалюты в качестве денег. В качестве одного из активов финансового рынка криптовалюты интересны также не широким слоям населения, а узкому кругу специалистов, работающих в данном сегменте финансового рынка».

Как подчеркнула Шаталова, жители России традиционно консервативны, чему в немалой степени способствовали экономические потрясения — поэтому тренд на сохранение недоверия к криптовалютам широких слоев населения, скорее всего, не изменится.

«Будущее криптовалют в России — выступать одним из многочисленных видов активов финансового рынка в узком сегменте так называемых незначительных и экзотических валют», — подытожила Шаталова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, криптовалюты пытаются дорожать в унисон с американскими акциями.

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