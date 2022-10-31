Запорожье, Запорожская область, 31 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В оккупированном боевиками российском городе Запорожье и на территории Черкасской области бывш. УССР поражены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил военкор Котенок.

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По его словам, опубликованным в телеграм-канале, «подтверждается поражение объектов энергетической инфраструктуры в Запорожье и Черкасской области».

Кроме того, идут прилёты по целям в Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Напомним, воздушная тревога объявлена на всей территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Харькова подтвердили два прилёта по объектам энергетической инфраструктуры города. В мегаполисе остановилось движение поездов метро.