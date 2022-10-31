Пекин, 31 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Китай готовит к запуску лабораторный модуль для своей космической станции «Тяньгун», сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Nol.hu Тяньгун-2

Китай запустит лабораторный модуль космической станции «Мэнтянь» 31 октября с космодрома Вэньчан на побережье южной островной провинции Хайнань, сообщает Китайское агентсвто пилотируемых космических полетов (CMSA).

Ракета-носитель «Чанчжэн-5 BY 4», несущая «Мэнтянь» заправлена топливом и готова к запланированному запуску в 15:37 по пекинскому времени, сообщило CMSA.