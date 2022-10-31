Мелитополь, 31 октября 2022, 10:03 — REGNUM Пополнение из числа призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации получила реактивная артиллерия Вооружённых сил (ВС) РФ на запорожском направлении, в результате чего были усилена её боевая мощь. Об этом 31 октября сообщил командир одного из российских подразделений реактивной артиллерии.
Как уточнил российский офицер, слова которого приводит РИА Новости, у артиллеристов имеется большой боезапас.
«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи… Люди готовы на сто процентов, у всех есть желание и готовность идти до конца. После пополнения задачи выполнять стало легче», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве жители города сообщили о перебоях в подаче электричества утром 31 октября.