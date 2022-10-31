Мелитополь, , 10:03 — REGNUM Пополнение из числа призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации получила реактивная артиллерия Вооружённых сил (ВС) РФ на запорожском направлении, в результате чего были усилена её боевая мощь. Об этом 31 октября сообщил командир одного из российских подразделений реактивной артиллерии.

РСЗО «Смерч» Mil.ru

Как уточнил российский офицер, слова которого приводит РИА Новости, у артиллеристов имеется большой боезапас.

«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи… Люди готовы на сто процентов, у всех есть желание и готовность идти до конца. После пополнения задачи выполнять стало легче», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве жители города сообщили о перебоях в подаче электричества утром 31 октября.